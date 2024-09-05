Белый дом пытается выдвинуть новое предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении ХАМАС заложников, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По его данным, США представят новый мирный план в ближайшие дни — возможно, уже 6 сентября.

Израиль и ХАМАС с конца января ведут переговоры при посредничестве США, Катара и Египта. Последний раунд диалога начался 8 июля, встречи поочередно проходили в Дохе и Каире. Однако переговоры зашли в тупик в середине июля, когда премьер Биньямин Нетаньяху выдвинул новые условия, которые ХАМАС посчитал неприемлемыми. Среди этих условий — сохранение израильских военных в Филадельфийском коридоре (на границе Газы и Египта), а также израильский контроль за перемещением палестинцев внутри эксклава.

Новое предложение США, как уточняет Reuters, направлено на преодоление основных препятствий, включая настойчивое стремление Израиля закрепиться на всех внешних границах Газы.

Большая часть сделки уже согласована, сообщил агентству высокопоставленный представитель администрации Байдена. Однако переговорщики все еще пытаются найти решения двух основных проблем — вопроса статуса Филадельфийского коридора и список лиц, которые будут включены в обмен.

Источники Reuters уточнили, что США ускорились с подготовкой документа после того, как израильские военные обнаружили тела шести израильских заложников в туннеле на юге Газы. Израиль утверждает, что всех шестерых застрелили с близкого расстояния. ХАМАС сообщил, что заложники погибли во время одной из израильских бомбардировок.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, ведущий американский переговорщик, возглавляет небольшую группу высокопоставленных чиновников США, работающих над проектом нового соглашения. В нее также вошли координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк и госсекретарь Энтони Блинкен.

«У переговорщиков сложилось очень сильное впечатление, что шансы добиться прекращения огня тают», — констатировал один из собеседников Reuters, отметив, что главное препятствие — упрямство Нетаньяху.