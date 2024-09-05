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Мирзиёев: мигранты под угрозой онлайн-радикализации
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на международной конференции по борьбе с терроризмом заявил, что уязвимые слои населения часто становятся жертвами «онлайн-зомбирования» и вовлекаются в незаконные группировки
Мирзиёев: мигранты под угрозой онлайн-радикализации
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев / Фото: AA
5 сентября 2024 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании участникам Международной конференции по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте заявил, что молодежь, трудовые мигранты и другие уязвимые слои населения часто становятся жертвами «онлайн-зомбирования», вовлекаются в незаконные группировки и совершают преступления. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев также отметил, что повышение геополитической напряженности, эскалация конфликтов и дефицит доверия между странами негативно влияют на международное сотрудничество по противодействию экстремизму. В то же время в киберпространстве усиливаются риски вербовки и радикализации через интернет-каналы, не признающие границ и законодательных норм.

«Тесное сотрудничество и эффективная координация работы спецслужб наших стран и далее будет приоритетным направлением межгосударственного взаимодействия в целях обеспечения прочного мира и стабильности в регионе», — заявил президент.

Глава Узбекистана подчеркнул, что в республике действует Национальная стратегия по противодействию терроризму и экстремизму, основанная на системном подходе, который сочетает в себе профилактику, превентивные меры и практическое реагирование. Важными направлениями этой стратегии являются развитие открытого диалога в обществе, поддержка образования, создание рабочих мест и обеспечение надежной социальной защиты населения.

Президент также призвал к усилению координации усилий для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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