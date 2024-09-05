ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Израиль и его союзники несут ответственность за каждую невинную смерть в Газе
Президент Турции во время первого за 12 лет визита египетского лидера в Анкару заявил, что Израиль и его союзники «несут ответственность за каждую невинную смерть в Газе». По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Израиль еще раз продемонстрировал свою сущность, убив собеседника, с которым вел переговоры, имея в виду смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании. За это преступление Израиль так и не взял ответственность. #эрдоган #палестина #израиль #газа #турция #египет #хамас #хания
ититьить / Others
5 сентября 2024 г.
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