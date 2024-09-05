Белый дом обвинил Россию в проведении длительной кампании по дезинформации, призванной повлиять на исход американских президентских выборов в ноябре.

4 сентября администрация президента Джо Байдена обвинила российский государственный телеканал RT (ранее известный как Russia Today) и другие поддерживаемые Кремлем государственные СМИ в проведении тайной кампании по дезинформации. По мнению Белого дома, Москва через подконтрольные СМИ путем онлайн кампании и ТВ-роликов продвигает прокремлевские взгляды.

Министерство финансов США также ввело санкции против главного редактора RT Маргариты Симоньян и девяти других сотрудников телеканала в связи с кампанией по дезинформации вокруг американских выборов. Симоньян считается «центральной фигурой в усилиях российского правительства по злонамеренному влиянию», — говорится в сообщении Минфина.

Также ведомство обвинило RT в том, что он потратил миллионы долларов на «вербовку ничего не подозревающих американских влиятельных лиц», чтобы «‎‎подорвать доверие к избирательной системе» США и внешнеполитическим целям Вашингтона, включая поддержку Украины.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд осудил предполагаемую кампанию по дезинформации во время заседания рабочей группы Министерства юстиции по угрозам, связанным с выборами. В эту группу также вошли директор ФБР Кристофер Рэй и другие высокопоставленные руководители правоохранительных органов.

Гарланд отметил: США предъявили двум сотрудникам российской сети RT обвинения в отмывании денег и нарушениях Закона о регистрации иностранных агентов. В 2017 году RT был официально объявлен в США иноагентом.

Госдепартамент также объявил, что ограничит выдачу виз некоторым сотрудникам поддерживаемых Россией государственных СМИ, а также объявит российскую государственную медиаорганизацию «Россия сегодня» иностранной миссией, фактически действующей от имени Кремля.

«Теперь мы знаем, что RT, ранее известный как Russia Today, вышел за рамки того, чтобы быть просто медиаорганизацией», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. — «Мы знаем, что RT заключил контракт с частной компанией, чтобы платить ничего не подозревающим американцам миллионы долларов за то, чтобы они доносили послание Кремля, чтобы повлиять на выборы в США и подорвать демократию».