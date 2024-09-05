Израиль планирует отобрать у агентств ООН и ХАМАС контроль над распределением продовольствия в секторе Газа, сообщает агентство Bloomberg.

4 сентября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен получить полный контроль над распространением гуманитарной помощи в Газе. Политик отметил, что таким образом израильские военные попытаются снизить влияние ХАМАС в секторе.

Нетаньяху утверждает, что члены палестинского движения, которые занимаются распределением еды в Газе, якобы «‎крадут продукты и взимают за них непомерные деньги с населения»‎.

«Мы должны отобрать это у них (ХАМАС). Я не хочу управлять Газой. Я не хочу администрировать Газу. Но я хочу отобрать это (распределение продовольствия) у них», — отметил премьер на встрече с журналистами.

Непонятно, что именно имеет в виду Нетаньяху. То ли он предполагает, что израильские силы будут раздавать еду и предметы первой необходимости палестинцам, или же этим займутся международные группы помощи, но под надзором Израиля.

Тель-Авив с октября ввел тотальную блокаду палестинского эксклава, запрещая ввозить еду, воду, медикаменты и топливо. Каждая поставка гуманитарной помощи в Газу проходит многочасовые проверки израильских военных.

Сопротивление Тель-Авива разрешению на ввоз гуманитарной помощи в Газу в первые дни войны вызвало осуждение во всем мире. Под давлением со стороны ООН, Израиль был вынужден разрешить ввоз помощи, однако начал ставить палки в колеса агентствам ООН.

Любое прямое участие израильской армии в раздаче помощи палестинцам может вызвать гнев крайне правых партнеров Нетаньяху по коалиции, которые выступали против пропуска гуманитарных грузов в Газу, отмечает Bloomberg.

Нетаньяху также вновь повторил, что отказывается выводить военных из стратегического Филадельфийского коридора вдоль границы между Газой и Египтом в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС.