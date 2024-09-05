Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси может отказаться от европейского пути развития, если к власти придет партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Как именно эта партия может помешать интеграции Грузии в европейское сообщество, премьер не уточнил. Примечательно, что именно при Саакашвили Грузия заявила о своей заинтересованности стать членом Евросоюза.

Кобахидзе также призвал ликвидировать партию ЕНД подобно тому, как Германия избавилась от влияния партии Адольфа Гитлера после 1945 года. По его словам, если бы в Германии после окончания Второй мировой войны осталась бы нацистская партия, она бы также набрала около 15-20% голосов.

Заявления Кобахидзе напрямую связаны с предстоящими 26 октября парламентскими выборами. Ранее правящая партия Грузии «‎Грузинская мечта»‎ заявила, что необходимо получить большинство голосов на выборах, чтобы признать деятельность ЕНД неконституционной и запретить партию.

Кобахидзе при этом уточнил: в Грузии запретят не только партию Саакашвили, но и другие оппозиционные силы, члены которых связаны с экс-президентом или выражали ему симпатию.

При этом премьер-министр предупредил о рисках нападений на лидеров оппозиции. По словам Кобахидзе, наибольшему риску подвергаются те оппозиционные лидеры, которые представляют наибольшую угрозу для правящей партии, поскольку нападения на них могут быть наиболее эффективно использованы для дискредитации избирательного процесса и правительства.

На вопрос о том, как правящая партия получила информацию об этих угрозах, Кобахидзе ответил: «Когда оппозиция ослаблена, информация начинает просачиваться, как через сито».

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» попытается в четвертый раз одержать победу. Ее главный оппонент, как и на предыдущих выборах, — ЕНД. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер.