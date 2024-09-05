Израиль и ХАМАС могли заключить соглашение о прекращении огня еще в июле, если бы не противодействие со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Политик фактически сорвал проект соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, выдвинув множество новых требований в последний момент, пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

Издание отмечает: премьер не заинтересован в том, чтобы вернуть израильских заложников через переговоры — вместе этого он настроен усилить военное давление на ХАМАС. Нетаньяху намеренно затягивает войну и срывает сделки ради своей политической выгоды, уточняет газета. Причина этого — политическое выживание. Крайне правые члены коалиции Нетаньяху пообещали свергнуть правительство, если он закончит войну.

Среди требований, выдвинутых премьером в последний момент — чтобы Израиль сохранил контроль над Филадельфийским коридором (на границе Египта и Газы). Нетаньяху с тех пор изображает, что это условие даже не подлежит обсуждению. Хотя, как уточняет Yedioth Ahronoth со ссылкой на израильскую оппозицию, Израиль контролировал Филадельфийский коридор с 1967 по 2005 годы. Однако это никак не делало ситуацию безопаснее для Израиля, отмечает газета.

Издание также сообщило, что по меньшей мере трое из шести заложников, найденных мертвыми в Газе израильскими военными в минувшие выходные, должны были быть освобождены в рамках июльского перемирия. Это Кармель Гат, Аден Ерушалми и Херш Голдберг-Полин.

Офис премьер-министра Израиля отрицает, что Нетаньяху добавил «новые условия к предложению от 27 мая». Однако источники CNN отметили, что именно упрямство премьера и его новые условия привели к срыву переговоров и смерти заложников.

«Два месяца назад, когда он (Нетаньяху) создал препятствия, он сказал «нет» сделке. Заложники погибли, потому что он настаивал», — подчеркнули собеседники канала.

Форум семей заложников Израиля также заявил, что «гибель заложников стала прямым результатом срыва сделок Нетаньяху».