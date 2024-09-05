Спецпредставитель правительства ФРГ по миграционным вопросам Йоахим Штамп предложил депортировать в Руанду мигрантов, которые незаконно прибывают в ЕС через границы с Беларусью.

Чиновник отметил: ЕС может использовать существующие центры для беженцев в Руанде, которые в 2022 году построила Великобритания. Британский экс-премьер Риши Сунак планировал депортировать нелегальных мигрантов в восточноафриканскую страну, Лондон уже заплатил властям Руанды более $300 млн на эти цели. Однако сменивший Сунака на посту премьера Кейр Стармер свернул эту инициативу.

Согласно предложению Штампа, процедуры предоставления убежища в Руанде будут проводиться под надзором ООН.

«В настоящее время у нас нет третьей страны, которая выступила бы временным приемником для беженцев, за исключением Руанды», — пояснил немецкий чиновник.

Штамп уточнил, что эта модель будет специально нацелена на беженцев, пересекающих восточные границы ЕС через Беларусь.

«Я бы предложил сосредоточиться на этой группе. Речь идет о 10 тыс. человек в год», — отметил политик, отвергая более широкие предложения консервативной оппозиции применить такую модель ко всем беженцам.

Предложение прозвучало фоне усиления правых настроений среди немцев и растущего давления на правящую коалицию Германии. Жители ФРГ требуют от властей ограничить нелегальную миграцию в страну. Последним триггером для роста общественного недовольства стал теракт в Золингене, в результате которого погибли три человека, еще восемь пострадали. За нападением стоял сирийский проситель убежища, связанный с ДАЕШ.

Правящий кабинет Германии уже год постепенно склоняется вправо, все чаще выдвигая радикальные меры по ограничению беженцев, прибывающих в ФРГ. Так, на прошлой неделе власти страны впервые с 2021 года депортировали в Кабул 28 афганцев, несмотря на призывы правозащитников. А глава МВД Нэнси Фезер 31 августа объявила, что страна ужесточит правила предоставления убежища.