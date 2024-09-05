ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кулеба ушел в отставку
Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД. Зеленский ранее объяснил решение недостаточной энергией Кулебы в вопросе поставок оружия
Кулеба ушел в отставку
Дмитрий Кулеба / Фото: Reuters / Others
5 сентября 2024 г.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. По информации народного депутата фракции «Голос» Ярослава Железняка, за это решение проголосовали 240 депутатов. Сам Кулеба на отчет в парламент не явился.

Ранее на заседании партийной фракции президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину отставки «недостаточной энергией в вопросе продвижения поставок оружия для Украины».

Кулеба, возглавлявший МИД с марта 2020 года, подал заявление об отставке накануне. По словам лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, его место займет заместитель Кулебы Андрей Сибига. Эту кандидатуру предложил сам Зеленский во время заседания фракции.

The Economist ранее сообщал о возможной отставке Кулебы еще в апреле, когда Сибига был назначен его заместителем. Однако тогда этого не произошло из-за давления со стороны Госдепартамента США. Издание отмечает, что дипломатический подход Кулебы не всегда совпадал с более жесткой риторикой Зеленского, несмотря на уважение к нему среди иностранных дипломатов.

Отставка Кулебы стала частью более широких изменений в украинском правительстве. 4 сентября Верховная Рада уже освободила от должностей нескольких министров, включая главу Минприроды, министра стратегических отраслей промышленности, министра юстиции и вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

По информации источников, Ольга Стефанишина может совместить должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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