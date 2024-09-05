На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке российский президент Владимир Путин рассказал, что «много лет назад» встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым в Кремле в ходе встречи с бизнесменами.

Недавнюю встречу с Дуровым в Баку Путин опроверг, отметив, что не виделся с ним там, несмотря на предположения ряда комментаторов, которые отмечали их одновременное пребывание в Азербайджане.

Путин признался, что думал, что Дуров по-прежнему живет в Москве, хотя основатель Telegram уехал из России в 2014 году. Известно, что до этого он проживал в Санкт-Петербурге. Согласно данным «Важных историй», с 2014 года Дуров неоднократно приезжал в Россию.

Говоря об уголовном расследовании, начатом против Дурова во Франции, Путин назвал его «избирательным» и подчеркнул, что у российских властей нет претензий к основателю Telegram.

Стоит отметить, что в архиве сообщений Кремля нет информации о каких-либо встречах Павла Дурова с Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент «никогда» не встречался с Дуровым.

24 августа вечером Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. После допроса его поместили под стражу.

Отказ от сотрудничества с властями стал одним из шести пунктов обвинений, выдвинутых против Дурова во Франции. Большинство обвинений касаются использования мессенджера Telegram для совершения тяжких преступлений. Адвокат Дурова отверг все обвинения, назвав их абсурдными.

Спустя четыре дня после задержания Дуров был отпущен под судебный надзор. Его обязали внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать территорию Франции.