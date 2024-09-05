На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с широким обзором актуальных вопросов внешней и внутренней политики. Его выступление охватило темы от ситуации вокруг Украины и международных отношений до энергетической политики и регулирования новых технологий. Путин также ответил на вопросы о выборах в США и рассказал, что встречался с Дуровым.

Переговоры по Украине

Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине на основе ранее согласованных в Стамбуле документов.

По словам Путина, России и Украине удалось договориться, на что указывает подпись главы украинской делегации, который парафировал документ. «А значит, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили. [Документ] не вступил в силу только потому, что им [Украине] дали команду не делать этого», — сказал Путин.

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — подчеркнул президент. Он также назвал удары по Запорожской и Курской АЭС «очень опасными терактами».

Выборы в США

Касаясь выборов в США, Путин отметил, что фаворита должен определять американский народ, а не россияне. «Финансовые и политические власти Соединенных Штатов этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают. Я думаю, что они уже понимают, что они совершили ошибку, но просто не могут уже выйти из этой колеи», — прокомментировал дедолларизацию президент РФ.

Энергетика и экономика

В сфере энергетики Путин сообщил, что Россия не отказывается от транзита газа в Европу через Украину, но расширяет поставки на Восток. Касательно регулирования криптовалют президент отметил: «Майнинг — это хорошо, но строительство жилья, промышленных, социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а, может даже, более важно».

Встреча с Дуровым

Путин также рассказал о единственной встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым, которая состоялась много лет назад в Москве. «Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь и была одна из встреч в Кремле много лет назад», — сказал президент РФ.

Путин заявил, что не встречался в Баку с основателем Telegram, несмотря на их одновременное пребывание в Азербайджане.

Говоря об уголовном расследовании, начатом против Дурова во Франции, Путин назвал его «избирательным» и подчеркнул, что у российских властей нет претензий к основателю Telegram.