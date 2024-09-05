Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром страны. Это решение принято после серии консультаций с основными политическими силами и последовало за внеочередными выборами в парламент, на которых ни одна партия не получила большинства.

Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов». Президент также гарантировал, что новый премьер и будущее правительство будут «максимально стабильными».

Мишель Барнье, 72-летний политик с богатым опытом, известен своей работой в различных сферах национальной и европейской политики. Он занимал ключевые министерские посты во французском правительстве, работал в Еврокомиссии и был главным переговорщиком по Brexit со стороны ЕС.

Назначение Барнье происходит в сложной политической обстановке после парламентских выборов, где коалиция левых сил получила 182 места, коалиция Макрона — 168 мест, а правые силы — 143 места. Формирование стабильного правительства в такой ситуации потребует от нового премьер-министра значительных политических навыков и опыта.