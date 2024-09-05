Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в геноциде палестинского населения в секторе Газа. Резкое выступление дипломата прозвучало на совместной пресс-конференции с коллегой из Северной Македонии Тимко Мукунски в Скопье.

«Главным виновником геноцида [в секторе Газа] является сам [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху. Он продолжает сеять смерть и террор ради сохранения власти», — заявил Фидан.

Глава турецкой дипломатии обвинил Нетаньяху в саботаже всех попыток прекращения огня и отметил распространение эскалации на Западный берег реки Иордан. Фидан также указал на рост протестов внутри Израиля против политики правительства Нетаньяху.

«Международное сообщество должно остановить Нетаньяху. Молчание на фоне совершаемой резни равносильно соучастию в этом преступлении», — подчеркнул министр.

По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта 7 октября прошлого года в секторе Газа погибло более 40 800 палестинцев, в основном женщин и детей, и около 94 400 получили ранения. Израиль также обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в Газе.