Видеообращение двух израильских заложников перед гибелью

Опубликовано видеообращение двух израильских заложников, которые позже оказались в числе опознанных, чьи тела нашли в районе Рафаха. Накануне гибели они просили Израиль прекратить авиаудары. Один из них рассказал, что палестинская группа сопротивления 10 раз перемещала его, чтобы защитить от неизбирательных израильских ударов.Израиль бездоказательно обвиняет ХАМАС в убийстве заложников, в то время как вторая сторона заявляет, что именно прямые израильские бомбардировки унесли жизни всех шести пленников. #заложники #хамас #нетаньяху #видеообращение #палестина #израиль #газа #авиаудары #бомбардировки