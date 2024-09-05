ПОЛИТИКА
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Видеообращение двух израильских заложников перед гибелью
Опубликовано видеообращение двух израильских заложников, которые позже оказались в числе опознанных, чьи тела нашли в районе Рафаха. Накануне гибели они просили Израиль прекратить авиаудары. Один из них рассказал, что палестинская группа сопротивления 10 раз перемещала его, чтобы защитить от неизбирательных израильских ударов.Израиль бездоказательно обвиняет ХАМАС в убийстве заложников, в то время как вторая сторона заявляет, что именно прямые израильские бомбардировки унесли жизни всех шести пленников. #заложники #хамас #нетаньяху #видеообращение #палестина #израиль #газа #авиаудары #бомбардировки
итит / Others
5 сентября 2024 г.
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