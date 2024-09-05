Глава переходного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус призвал бывшего премьер-министра Шейх Хасину прекратить делать политические заявления из Индии. По его словам, такие высказывания вызывают напряженность в отношениях между двумя странами.

Шейх Хасина покинула Бангладеш 5 августа 2024 года после массовых протестов против ее 15-летнего правления. В настоящее время она находится в Индии.

«Если Индия хочет оставить ее у себя до тех пор, пока правительство Бангладеш не потребует ее возвращения, условием должно быть ее молчание», — заявил Юнус в интервью Press Trust of India.

Юнус подчеркнул важность сохранения хороших отношений с Индией, но призвал Нью-Дели пересмотреть свой взгляд на политическую ситуацию в Бангладеш.

После отставки Хасины против нее и членов ее правительства были выдвинуты обвинения в убийствах, преступлениях против человечности и геноциде.

В единственном интервью после отъезда Хасина заявила, что за ее свержением стоят США, однако Вашингтон опроверг эти обвинения.

Тем временем глава ЦИК Бангладеш и четверо его коллег подали в отставку. Все пятеро руководили январскими выборами, которые обеспечили Хасине четвертый срок подряд, а ее партии «Авами Лиг» и ее союзникам — почти монопольное положение в парламенте.