Баку и Ереван приближаются к миру. На это указывают подвижки в вопросе согласования условий для урегулирования конфликта: утверждена работа комиссий по делимитации границы, лидеры двух стран могут встретиться очно, а в Ереване готовятся изменить Конституцию — одно из главных требований Баку для подписания договора.

TRT на русском поговорил с известным ереванским журналистом Романом Багдасаряном о главных проблемных моментах между странами.

— Насколько стороны близки к подписанию мирного договора, как вы оцениваете процесс?

— Я считаю, что стороны готовы к подписанию мирного договора и его необходимо подписать, потому что время идет. Это время необходимо направить на создание с нуля отношений между Армений и Азербайджаном, на укрепление коммуникаций.

Иногда возникает ощущение, что азербайджанская сторона не очень спешит это делать, но будем надеяться, что я ошибаюсь. Мне кажется, что в Ереване к этому готовы, поскольку и премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что по многим пунктам договор уже согласован и было бы неплохо его подписать. И после этого прийти к общему знаменателю по оставшимся вопросом, подписав их позже дополнительно.

— Армения готовится провести в 2027 году референдум по изменению Конституции — это требование Баку или давно назревшее решение?

— Еще в 2018 году премьер-министр Армении говорил о необходимости менять Конституцию, потому что она не соответствует современным чаяниям и вызовам.

Однако этот вопрос является и темой для провокации со стороны оппозиции. Но я бы отметил, что и в Конституции Азербайджана есть упоминания о территориях Армении, хотя в Баку и заявляют, что у них нет территориальных претензий к Еревану.

По поводу Основного закона Армении, тут нет никаких сомнений, что его в любом случае необходимо менять. Все разумные армяне также понимают, что Конституция требует изменений, поскольку она не соответствует реальному положению страны.

— Между Баку и Ереваном есть противоречия касательно статуса Минской группы ОБСЕ. В Армении не согласны с предложением Азербайджана об упразднении этого формата. Какова роль Минской группы?

— Так или иначе, но туда входит группа сильнейших на плане стран. Но эффективной ее работу назвать сложно. Если бы она была эффективна, то мы решили бы этот конфликт мирным путем. Все в этой группе думали лишь о своих интересах, но в рамках ее работы проходили встречи азербайджанской и армянской сторон.

Для того чтобы положить конец ее существованию, необходимо завершить конфликт между Ереваном и Баку. Минская группа изначально создавалась, чтобы решить этот вопрос. Худо-бедно, но стороны встречались и консультировались.

Я очень надеюсь, что действительно азербайджанская сторона пойдет на подписание мирного договора и, как сказал премьер-министр, одновременно эта Минская группа будет ликвидирована.

— Удастся ли сторонам заключить договор без посредников? Мир на каких условиях может устроить граждан?

— Армянская сторона уже сказала, что собирается напрямую вести переговоры с Азербайджаном. Мирный договор можно и нужно подписывать без посредников, потому что мы соседние страны. Постепенно мы должны научиться говорить друг с другом.

Этот процесс можно сравнить с тем, как мы учим маленьких детей говорить друг с другом. Это делается буквально с нуля.

Нам необходим прочный мир на основе уважения границ соседнего государства и не вмешательства в его внутренние дела.

Это, конечно же, соблюдение тех законов, которые есть в случае посещения или проезда через страну, через дороги. Во всяком случае, это тот минимум, который очень нужен.