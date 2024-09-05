Турецкие медалисты Паралимпиады пользуются популярностью среди жителей и гостей Парижа

Турецкие спортсмены по настольному теннису, завоевавшие бронзовые медали на Паралимпиаде, пользуются популярностью среди жителей и гостей Парижа. Паралимпийцы сделали командное фото с медалями на фоне Эйфелевой башни, после чего там образовалась очередь из желающих сфотографироваться с ними. Дуэт Абдуллы Озтюрка и Несима Турана завоевал первую в истории Турции медаль по пара-настольному теннису в парном разряде, а Али Озтюрк получил бронзу в индивидуальном зачете. #Париж #Франция #спортсмены #медалисты #паралимпийцы #фото #спорт #Паралимпиада #популярность