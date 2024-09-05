ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Узбекистане запретят идеологию СССР?
Заместитель спикера парламента Узбекистана Алишер Кадыров выступил с инициативой запретить пропаганду советской идеологии и символики в стране, назвав ее вредной для узбекского народа и всего человечества
В Узбекистане запретят идеологию СССР?
Заместитель спикера парламента Узбекистана Алишер Кадыров / Фото: парламент Узбекистана / Others
5 сентября 2024 г.

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров предложил официально запретить пропаганду советской идеологии и символики в стране. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, отреагировав на недавнее дело самаркандского пенсионера, обвиненного в посягательстве на конституционный строй Узбекистана за призывы к восстановлению Советского Союза.

Кадыров выразил поддержку решению суда, который приговорил пенсионера к трем годам ограничения свободы.

«Узбекский народ подвергался дискриминации, был унижен властями СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, навредила не только нашему народу, но и всему человечеству, и эти явления продолжают оставаться бедой», — написал Кадыров.

Ранее вице-спикер уже высказывался против символики СССР. В 2021 году он назвал поднятие красного флага на концерте «Песни Победы» в Ташкенте провокацией и оскорблением узбекского народа, заявив, что это знамя олицетворяет оккупацию и подавление интеллигенции.

История с самаркандским пенсионером, который выступал за восстановление СССР, стала поводом для инициативы Кадырова. Суд признал его виновным в распространении сведений о том, что «независимость Узбекистана носит поверхностный характер», и установил ограничение свободы, запретив менять место жительства и пользоваться интернетом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us