Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров предложил официально запретить пропаганду советской идеологии и символики в стране. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, отреагировав на недавнее дело самаркандского пенсионера, обвиненного в посягательстве на конституционный строй Узбекистана за призывы к восстановлению Советского Союза.

Кадыров выразил поддержку решению суда, который приговорил пенсионера к трем годам ограничения свободы.

«Узбекский народ подвергался дискриминации, был унижен властями СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, навредила не только нашему народу, но и всему человечеству, и эти явления продолжают оставаться бедой», — написал Кадыров.

Ранее вице-спикер уже высказывался против символики СССР. В 2021 году он назвал поднятие красного флага на концерте «Песни Победы» в Ташкенте провокацией и оскорблением узбекского народа, заявив, что это знамя олицетворяет оккупацию и подавление интеллигенции.

История с самаркандским пенсионером, который выступал за восстановление СССР, стала поводом для инициативы Кадырова. Суд признал его виновным в распространении сведений о том, что «независимость Узбекистана носит поверхностный характер», и установил ограничение свободы, запретив менять место жительства и пользоваться интернетом.