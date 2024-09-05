Telegram заблокировал каналы, разоблачающие Израиль

Telegram заблокировал канал DDoSecrets — это ресурс журналистского коллектива, который считается преемником Wikileaks. Он выложил в интернет около миллиона документов израильского Минюста. В то же время установлено, что Telegram удалял пропалестинские новостные каналы, когда как израильские, публикующие изуродованные тела палестинцев, продолжали работать. #Telegram #блокировкаканалов #DDoSecrets #израиль #пропалестинскиеканалы #журналистика #палестина #Wikileaks #протест #свободаслова