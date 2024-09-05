Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что РФ готова продолжать транзит газа через Украину в Евросоюз, но добавил, что Москва не может заставить Киев обновить соглашение о транзите. Срок действия текущего договора заканчивается в конце этого года.

Путин добавил, что Россия рассмотрит альтернативные маршруты транзита, включая использование трубопровода «Турецкий поток» (TurkStream).

Недавно Кремль предупредил, что европейские потребители могут столкнуться с ростом цен, если Киев откажется продлить договоренности о транзите.

«Что касается Украины, то мы, как ни странно, не отказываемся от этого транзита. Почему? Потому что мы, и «Газпром» в том числе, намерены выполнять все свои обязательства перед нашими потребителями, с которыми у нас заключены долгосрочные контракты», — сказал Путин.

«Есть контракт на транзит, который заканчивается 31 декабря этого года. Но если Украина откажется от этого транзита, ну, мы не можем ее заставить», — сказал Путин.

Путин отметил, что основные потребители «Газпрома» в Европе не хотят прекращения действия транзитного договора, несмотря на то, что они оказывают Украине военную помощь.

В конце августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что если Киев не продлит соглашение, то Россия может найти альтернативные маршруты, например, планируемый турецкий газовый хаб.

«Есть альтернативные маршруты и планы по созданию хаба в Турции. Эта работа ведется», — сказал Песков.

По советскому трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород газ поступает из Западной Сибири через распределительную инфраструктуру в городе Суджа в Курской области России. Затем он проходит через Украину в направлении Словакии.

В Словакии газопровод разделяется: одна ветка идет в Чехию, другая — в Австрию. Основными покупателями газа являются Венгрия, Словакия и Австрия.

Если Украина откажется от транзита российского газа, то Россия будет использовать для поставок в Европу газопровод TurkStream по дну Черного моря.

«Украина отказывается от нашего транзита, а это значит, что объемы газа, поступающего в Европу, сократятся, — сказал Путин. — Они пойдут по другим маршрутам, в частности, по «Турецкому потоку», может быть, частично по «Голубому потоку». <…> Но это их выбор, я не знаю до конца, как это на них отразится».

TurkStream напрямую соединяет крупнейшие запасы газа в России с турецкой газотранспортной сетью, обеспечивая энергоснабжение Турции, а также юга и юго-востока Европы. Проект был запущен в 2020 году в Стамбуле на церемонии, в которой приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и сам Путин.

Ранее Украина заявила, что не планирует заключать новое соглашение с РФ о транзите газа на фоне продолжающегося военного конфликта.

Другие опасения по поводу транзита газа в Европу возникли на фоне недавних боевых действий в Курской области. Там расположен упомянутый пункт транзита газа в Украину — в городе Суджа, который находится в данный момент под контролем украинских войск.

В 2022 году Россия предложила создать газовый хаб в Турции, чтобы компенсировать потерянные продажи в Европу и поддерживая давнее желание Анкары работать в качестве биржи для стран, стремящихся обеспечить поставки энергоносителей.