Семьи американских пленных, удерживаемых в секторе Газа, встретились с представителями администрации Байдена. Они призвали США рассмотреть возможность заключения односторонней сделки — без участия Израиля — для обеспечения освобождения их близких.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом обсуждения. Собеседники NBC сообщили, что родственники попросили администрацию «рассмотреть варианты, не включающие Израиль», поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал продолжать войну в Газе.

В докладе говорится, что члены семьи и некоторые чиновники администрации считают, что Нетаньяху не пойдет на соглашение с ХАМАС, которое предусматривало бы освобождение оставшихся пленных в обмен на прекращение огня в Газе.

В настоящее время в плену у ХАМАС в Газе находятся четверо граждан США. Вашингтон также добивается возвращения останков еще трех человек, предположительно погибших.

Один из представителей Белого дома заявил NBC, что добиться односторонней сделки без Израиля сложно, поскольку у США мало рычагов влияния на ХАМАС, и они могут не найти предложение, которое было бы достаточным для обмена на пленных.

«В ХАМАС хотят двух вещей, которые может предоставить только Израиль: прекращение огня и около 1000 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Все остальные предложения ни к чему не привели, потому что именно этого требует ХАМАС за заложников», — добавил чиновник.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху делает недостаточно для достижения соглашения о прекращении огня.

Байден также сообщил журналистам, что Белый дом «очень близок» к тому, чтобы представить окончательное предложение о прекращении огня Израилю и ХАМАС.

США уже несколько месяцев обвиняют ХАМАС в том, что он препятствует достижению прекращения огня в Газе.

Однако на этой неделе несколько американских чиновников заявили газете The New York Times, что Нетаньяху «стремится дотянуть до американских выборов», чтобы добиться соглашения о прекращении огня, как он считает, на более выгодных для него условиях.