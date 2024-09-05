С 5 сентября 2024 года Кыргызстан вводит новые правила для граждан ряда стран, включая РФ, находящихся в стране в течение длительного времени. Министерство цифрового развития Кыргызстана сообщило, что нововведения коснутся посетителей из безвизовых стран, пребывающих в республике в частных целях.

Теперь для регистрации или продления срока пребывания иностранным гостям необходим один из следующих документов: вид на жительство; сертификат «Кайрылман» или «Мекен-карта»; либо удостоверение лица без гражданства.

Прежде граждане таких стран, как Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Азербайджан, могли находиться в Кыргызстане до шести месяцев с возможностью продления.

Согласно новым правилам, граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан и Россия) теперь могут находиться в стране без регистрации не более 90 дней в течение 180-дневного периода с момента прибытия.

Иностранцы также могут столкнуться с трудностями при подаче заявления на получение временного вида на жительство, поскольку теперь они должны подтвердить наличие легального источника дохода, достаточного для покрытия основных расходов на проживание. Эти новые правила, как пишут СМИ, уже вызвали обеспокоенность среди российских релокантов, переехавших в Кыргызстан в связи с продолжающейся войной в Украине.

Тем временем в самой России за последние шесть месяцев — после ужесточения миграционного законодательства — резко возросло число депортаций иностранных граждан.

Этим летом Министерство внутренних дел РФ отчиталось, что с января по июль 2024 года из России были депортированы около 65 тыс. иностранцев, что на 55,2 % больше, чем за тот же период прошлого года. Количество дел об административных правонарушениях среди иностранцев также увеличилось на 40 % — до 1,6 млн зарегистрированных инцидентов.