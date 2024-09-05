Новости об интересе Турции к БРИКС каждый раз привлекают особое внимание международных СМИ. Оно и не удивительно, учитывая число населения и стратегическое положение Турецкой Республики в регионе и мире.

Будучи ключевым членом НАТО с 1952 года, Турция играет важную роль в альянсе благодаря контролю над проливами Босфор и Дарданеллы, а также обладанию второй по численности армией после США. Ее уникальное расположение на стыке Европы и Азии позволяет НАТО удерживать влияние на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

В этом контексте особый интерес вызывает недавнее сообщение агентства Bloomberg о подаче Анкарой официальной заявки на вступление в БРИКС. Хотя турецкая сторона не подтвердила эту информацию, она подчеркнула свой интерес к объединению, который неоднократно выражался на высшем уровне. Такой шаг Турции может свидетельствовать о стремлении к более сбалансированной внешней политике в условиях меняющегося мирового порядка.

Представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик заявил, что Турция рассматривает возможность присоединения к блоку БРИКС, однако конкретных действий пока не предпринято. «Если будет конкретное развитие — решение или оценка БРИКС по членству — мы поделимся этим с вами», — отметил Челик на пресс-конференции в Анкаре.

По словам Челика, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание Анкары присоединиться к альянсу, что связано со смещением геополитического центра тяжести от развитого мира к развивающимся экономикам.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве сообщил, что Россия приветствует интерес Анкары к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление решать общие задачи.

БРИКС как дополнение

Интерес Анкары к БРИКС можно объяснить длительной историей отношений Турции с Западом. Процесс вступления в ЕС, начавшийся в 2005 году, за прошедшие годы не принес ожидаемых результатов. Это, наряду с периодическими разногласиями с западными союзниками, привело к постепенному охлаждению отношений и поиску Турцией новых партнеров. Турция надеется через членство в БРИКС увеличить экономическое сотрудничество с такими странами, как Россия и Китай, и стать торговым мостом между ЕС и Азией.

БРИКС позиционирует себя как альтернатива институтам, где доминирует Запад, особенно таким организациям, как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). Членство в БРИКС может предоставить Турции возможности для расширения доступа к финансированию через эти организации, а также развития политических и торговых отношений.

Одним из ключевых направлений деятельности БРИКС является продвижение дедолларизации мировой экономики. Страны-участницы активно работают над созданием альтернативных механизмов международных расчетов, снижая зависимость от доллара США. Это включает в себя развитие системы взаиморасчетов в национальных валютах, создание общей платежной системы и обсуждение возможности введения единой валюты БРИКС.

Турция, проявляющая интерес к БРИКС, также выражает поддержку идее дедолларизации. В конце июня Фидан заявил, что Турция продолжает переговоры с БРИКС и другими экономическими организациями и подчеркнул важность «дедолларизации» и использования национальных валют в международной торговле. Он также отметил, что Турция стремится к членству в крупных экономических платформах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«БРИКС — это не место для реализации Таможенного союза, единой валюты или соглашений о свободной торговле. Они работают над системой кредитования и торгуют между собой в местных валютах. Это вопрос, который мы также поддерживаем. Идет работа по дедолларизации, и эта стратегия является требованием политики», — заявил тогда глава турецкого МИД.

БРИКС, изначально состоявший из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, в последнее время значительно расширился. С присоединением Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ в январе 2024 года блок превратился в мощную экономическую силу, представляющую более 40% мирового населения и четверть глобального ВВП.

Для Турции БРИКС представляет не только экономические возможности, но и шанс укрепить свои позиции на международной арене. Хакан Фидан отмечал инклюзивный характер организации: БРИКС объединяет различные цивилизации и расы, что контрастирует с более гомогенным составом ЕС.

В этом плане особую важность представляет потенциальное участие в БРИКС Азербайджана и создание торговой сети между Западом и тюркским миром через Турцию и Азербайджан.

Многовекторная политика

Как известно, Турция проводит независимую, многовекторную политику, отказываясь от блокового мышления, характерного для холодной войны. Анкара открыто развивает сотрудничество как с Западом, так и с Востоком, включая Китай и Россию, руководствуясь исключительно национальными интересами. Эти интересы диктуют необходимость развития отношений со всеми странами земного шара.

Географическое положение Турции делает ее идеальным мостом между разными полюсами мира, позволяя позиционировать себя как независимого игрока. Стратегическое расположение страны на пересечении торговых путей делает Турцию незаменимой для обеспечения логистики и коммуникаций.

Интерес Турции к вступлению в БРИКС показывает, что страна не хочет полностью разрывать отношения с Западом, а наоборот, стремится укрепить эти отношения более сбалансированной внешней политикой. В то же время продолжаются усилия по оживлению переговоров о членстве в ЕС, что остается одной из стратегических целей, о чем заявляли турецкие официальные лица. В июне Хакан Фидан сообщил, что Турция, ЕС и БРИКС — не альтернативы друг другу, а «дополнение».

Заключение

Стремление Турции к БРИКС можно рассматривать как логичный шаг в рамках ее многовекторной внешней политики. Это не означает отказа от взаимодействия с традиционными западными партнерами, а скорее попытку диверсифицировать свои международные связи и укрепить позиции на мировой арене. В условиях меняющегося мирового порядка такой подход может обеспечить Турции большую гибкость и возможности для маневра в сложной геополитической обстановке.