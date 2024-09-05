За последние шесть дней никаких продвижений войск РФ в сторону украинского города Покровск не было. Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на покровском направлении. Иными словами, наша стратегия работает», — сказал украинский военачальник.

«Мы лишили их возможности маневрировать и перебрасывать силы для усиления с других направлений и это ослабление определенно ощущается на других направлениях. <…> Мы отмечаем снижение количества артиллерийских обстрелов, а также интенсивности наступления», — добавил Сырский.

«Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области еще до [наступления ВСУ]», — заявил украинский генерал.

«Она (операция ВСУ в Курской области РФ — ред.) уменьшила угрозу наступления противника. Мы не позволили им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы чувствуем каждый день», — добавил он.

Сырский заявил, что основные цели операции — не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы с других направлений, создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов, взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.

По его словам, Москва перебросила под Курск десятки тысяч военнослужащих, в том числе лучшие десантно-штурмовые подразделения.

Признав, что Украина испытывает огромное давление в районе Покровска, стратегического города, который уже несколько недель является эпицентром войны на востоке Украины, Сырский заявил, что его войскам удалось затормозить продвижение российских войск.

Внезапная наступательная операция сил ВСУ в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года. По состоянию на конец августа украинские войска, согласно заявлениям Сырского, взяли под контроль около 100 населенных пунктов и пленили сотни российских солдат.