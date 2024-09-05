Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сказал, что его смутили высказывания российского президента Владимира Путина. Последний заявил в четверг, что хотел бы видеть Камалу Харрис победителем на американских выборах президента.

«Путин вышел сегодня и поддержал Камалу. И я не знал, должен ли я был позвонить ему и сказать: «Большое спасибо, я ценю это». Но он поддержал Камалу. У меня такое чувство… Я не знаю, я не знаю, что именно сказать по этому поводу», — сказал Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

«Не знаю, оскорблен ли я, или он оказал мне услугу», — добавил он.

Четыре года назад Путин сказал, что отдает предпочтение тогдашнему кандидату от демократов Джо Байдену, а не Трампу.

«Мы будем ее поддерживать», — сказал Путин в ходе Восточного экономического форума, имея в виду поддержку Камалы Харрис на президентских выборах США.

«Трамп ввел против России больше санкций, чем любой президент до него», — добавил Путин, выразив надежду, что Харрис не станет поступать таким же образом.

В феврале этого года российский президент заявил, что Байден предпочтительнее для России, поскольку он более опытен и предсказуем, чем Трамп, который вновь претендует на высший государственный пост.

Любопытно, что именно при президентстве Трампа — в 2018 году — США отправили в Украину первые летальные вооружения.

«Я им послал сотни [противотанковых ракетных комплекcов] Javelin, тогда как Обама и Байден посылали им одеяла», — говорил Трамп о военной помощи Киеву в конце февраля 2022 года — спустя несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения.