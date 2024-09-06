Российские войска в ночь на 6 сентября атаковали ударными беспилотниками Львовский район, что вызвало пожар на территории промышленной зоны из-за падения обломков сбитого дрона. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его данным, сгорели четыре грузовика, которые тушили 32 пожарных с использованием шести единиц техники. Пострадавших нет.

О пожаре в результате падения обломков беспилотника также сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовой, уточнив, что загорелись складские помещения вблизи села Малехов, которое примыкает к северной части Львова и является местом расположения крупных складов и промышленной зоны.

По информации Козицкого, область подверглась атаке тремя беспилотниками, все из которых были сбиты. Однако РИА «Новости» со ссылкой на источник заявляет, что удар был нанесен по «контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова», где якобы хранилась техника и боеприпасы, доставленные из Польши для ВСУ.

Ранее, 4 сентября, в результате российского ракетного удара по центру Львова погибли семь человек и более 60 получили ранения. Министерство обороны России утверждало, что целью были оборонные предприятия, производящие и ремонтирующие электронные компоненты для авиатехники и ракетного вооружения ВСУ.

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину двумя ракетами и 44 ударными беспилотниками. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 27 дронов. Противовоздушная оборона сработала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.