Дмитрий Кулеба занимал пост главы МИД с марта 2020 года. До этого он был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины — на момент вступления в должность ему было 38 лет.

Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что у министра был конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. А издание Economist пишет, что «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса». Объясняя перестановки в правительстве, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения поставок оружия».

За годы работы министр отличился рядом заявлений, которые привели к дипломатическим скандалам. В основном они были связаны с предоставлением Киеву вооружений. «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время»,— заявил он в сентября прошлого года в ответ на отказ главы МИД Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

А в конце августа он умудрился разозлить одного из самых близких союзников Украины — Варшаву. Скандал разразился из-за рассуждений Кулебы на тему Волынской резни. В частности, он косвенно назвал назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольши «украинскими землями».

Его сменщику Андрею Сибиге 49 лет. Он работал на различных дипломатических должностях с 1997 года, в том числе был послом в Турции в 2016-2021 годах. В апреле 2024 был назначен первым заместителем главы МИД Украины. Спустя несколько недель после вступления в должность он подписал резонансный приказ о приостановке консульского обслуживания украинцев призывного возраста за рубежом.

Назначение TRT на русском обсудил с украинским политологом Владимиром Фесенко:

— По Кулебе решение готовилось около года. Впервые о возможной замене я услышал в сентябре прошлого года. И тогда же меня поразило его публичное признание, что ему не удалось выполнить некоторые поручения президента. Речь на тот момент шла о создании международного трибунала. Не это стало причиной его отставки, но это влияло на определенной фон, что министра надо бы поменять.

Были и другие проблемы. Например, в министерстве накопились серьезные кадровые проблемы: организационные, финансовые. Казалось бы, престижное ведомство, а зарплаты чиновников одни из самых низких. В министерстве наблюдалась бешеная текучка кадров.

Также у президента были претензии касательно результативности украинской дипломатии в отношениях со странами Глобального юга. Все это привело к мысли о том, что надо снять не именно Кулебу, а обновить руководство МИД.

Как на фронте меняют одних бойцов на других, чтобы другие отдохнули, так и Кулебе надо было дать отдохнуть. Он проработал в этой должности 5 лет, из которых 2,5 — в условиях войны. Это изнуряющая работа.

Последняя история с его конфликтными заявлениями, которые вызвали резкую реакцию в Польше, — это признак эмоционального выгорания.

— Почему Сибига?

— В апреле его назначили первым замом Кулебы, чтобы он занялся решением всех этих проблемных вопросов. Сам Кулеба был погружен в заграничную дипломатию, а министерскими делами всерьез никто не занимался. И Сибига начал это разруливать.

Также он взял на себя активизацию работы со странами Глобального юга, потому что имеет такой опыт — он успешно работал послом в Турции.

Думаю, что в итоге президент пришел к выводу, что Кулебе необходимо дать отдых, а Сибига хорошо зарекомендовал себя в должности зама и сможет стать министром.

Что касается Кулебы, то предполагается, что он поедет либо в Брюссель заниматься связями с международными организациями, либо, возможно, через некоторое время найдется какая-то другая высокая и значимая должность.

— Каковы ожидания от работы нового министра?

— Внешняя политика Украины не поменяется. Она вырабатывается не в Министерстве иностранных дел, а в Офисе президента. При этом у Сибиги нормальные рабочие контакты и с Андреем Ермаком, и с президентом.

Сибига — карьерный дипломат, работавший за рубежом. И именно такой человек нужен на этой должности.

С его приходом, скорее всего, будет доминировать не внешняя яркость, красивые или резкие заявления, а классическая дипломатия.

Но каких-то особых ожиданий нет, потому что политика вырабатывается Зеленским. И эта политика будет направлена сейчас на то, чтобы помочь Украине оружием, а также убедить наших партнеров снять ограничения в использовании западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Это пока задача номер один. Над ней работал Кулеба, и его работу продолжит Сибига.

— Как это назначение отразится на мирных переговорах с Россией?

— Подобными вопросами может заниматься только Зеленский. Но Сибига может сыграть активную роль как бывший посол Турции, если Анкара будет задействована в качестве одного из посредников урегулирования конфликта.

Но в реальности переговоры начнутся не раньше, чем закончатся выборы в США. И только после того, как стабилизируется военная ситуация в Украине.