Павел Дуров, основатель Telegram, сделал первый пост на своем канале после задержания во Франции. Он поблагодарил подписчиков за поддержку и сообщил, что французская полиция допрашивала его в течение четырех дней. Причиной стал отказ администрации Telegram отвечать на запросы властей по поводу «незаконного использования мессенджера третьими лицами».

Дуров назвал обвинения «неожиданностью» и «удивительной ситуацией», отметив, что у Telegram в Евросоюзе есть официальный представитель, а также создана горячая линия для борьбы с терроризмом во Франции. По словам Дурова, у французских властей было множество возможностей связаться с ним напрямую для обсуждения сотрудничества.

Он подчеркнул, что практика обвинения генерального директора за действия третьих лиц является странной.

«Иногда мы не можем договориться с регулирующим органом страны о балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег», — подчеркнул Дуров.

Дуров также пообещал принять меры для борьбы с преступной деятельностью на платформе и объявил о планах по улучшению ситуации.

«Я поставил перед собой личную цель добиться того, чтобы мы значительно улучшили ситуацию в этом отношении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе», — заключил Дуров.

24 августа вечером Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. После допроса его поместили под стражу.

Отказ от сотрудничества с властями стал одним из шести пунктов обвинений, выдвинутых против Дурова во Франции. Большинство обвинений касаются использования мессенджера Telegram для совершения тяжких преступлений.

Спустя четыре дня после задержания Дуров был отпущен под судебный надзор. Его обязали внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать территорию Франции.