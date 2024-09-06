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Узбекистан поможет Афганистану в борьбе с ДАЕШ
Глава Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов предложил сотрудничество Афганистану в борьбе с афганским отделением ДАЕШ
Узбекистан поможет Афганистану в борьбе с ДАЕШ
Фото: Министерство обороны Афганистана / Others
6 сентября 2024 г.

Абдусалом Азизов, руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, заявил о готовности поддержать правительство Кабула в их борьбе с афганским отделением ДАЕШ — «Вилаят Хорасан». Об этом сообщило агентство УзА.

На конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте Азизов подчеркнул, что необходимы совместные усилия для обеспечения безопасности в регионе.

«Правительство Афганистана, исходя из своих возможностей и ресурсов, противодействует международному терроризму. Афганская спецслужба находится на «передовой» борьбы с «Вилаят Хорасан» и добивается определенных результатов. В этой связи нельзя оставлять афганских партнеров наедине с данной проблемой. Врага нужно побеждать вместе, исходя из принципа неделимости безопасности», — заявил Азизов.

Несмотря на то, что Узбекистан официально не признал власть «Талибана» в Афганистане, представители движения часто участвуют в мероприятиях в стране. Азизов отметил, что в условиях сложных военно-политических процессов в регионе ШОС и СНГ требуется консолидация усилий для противодействия международному терроризму и экстремизму.

Афганское отделение ДАЕШ появилось в январе 2015 года и с тех пор неоднократно брало на себя ответственность за теракты в разных странах, включая Иран, Турцию и Россию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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