В своем выступлении на конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил мнение, что Израиль окажется под угрозой исчезновения, если кандидат от Демократической партии Камала Харрис победит на выборах. По словам Трампа, в случае ее победы «террористические армии объявят вечную войну, которая изгонит евреев со Святой земли».

Трамп назвал Харрис «кандидатом от имени сил, которые хотят уничтожить западную цивилизацию и Израиль», а себя охарактеризовал как «кандидата, который хочет их защитить». Он подчеркнул свою поддержку «права Израиля на победу» и добавил, что у евреев, голосующих за демократов, «что-то не в порядке с головой».

Трамп выразил надежду, что на предстоящих выборах за него проголосует более половины американских евреев, в отличие от предыдущих выборов, когда он получил около четверти их голосов.

«А что же с оставшимися 50 процентами, кто они? Люди, которые ненавидят Израиль и ненавидят еврейский народ? Нет, они просто не понимают, во что ввязываются. Вы должны им объяснить, что случится, если Камала Харрис будет выбрана президентом. Израиля в этом случае больше не будет, можно о нем забыть», — заявил Трамп.

Ранее Трамп назвал антивоенных протестующих «головорезами, поддерживающими ХАМАС» и «сочувствующими джихаду», пообещав выслать их из страны в случае своего возвращения в Белый дом.

Кандидат в президенты также затрагивал вопрос о территории Израиля, отметив, что страна выглядит «крошечным пятном на карте по сравнению с другими странами Ближнего Востока», и задался вопросом о возможности «увеличить Израиль».