Пятый день массовых протестов в Израиле: люди требуют обмена заложниками с ХАМАС

Вот уже пятый день сотни израильских демонстрантов каждый вечер проводят в центре Тель-Авива общенациональную демонстрацию с призывом к обмену заложниками с ХАМАС. Протестующие несли фотографии заложников и символические гробы. Массовые протесты вспыхнули в Израиле с новой силой в воскресенье после того, как военные заявили, что обнаружили тела шести заложников на юге Газы. По данным ХАМАС, они были убиты в результате израильских авиаударов. #Израиль #протесты #ТельАвив #заложники #ХАМАС #митинг #Палестина #Газа