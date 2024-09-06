ПОЛИТИКА
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Пятый день массовых протестов в Израиле: люди требуют обмена заложниками с ХАМАС
Вот уже пятый день сотни израильских демонстрантов каждый вечер проводят в центре Тель-Авива общенациональную демонстрацию с призывом к обмену заложниками с ХАМАС. Протестующие несли фотографии заложников и символические гробы. Массовые протесты вспыхнули в Израиле с новой силой в воскресенье после того, как военные заявили, что обнаружили тела шести заложников на юге Газы. По данным ХАМАС, они были убиты в результате израильских авиаударов. #Израиль #протесты #ТельАвив #заложники #ХАМАС #митинг #Палестина #Газа
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6 сентября 2024 г.
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