ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Лавров: на встречу с Кулебой согласился по просьбе Анкары
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что принял участие во встрече с бывшим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции в марте 2022 года по настоятельной просьбе турецкой стороны
Лавров: на встречу с Кулебой согласился по просьбе Анкары
Фото: Reuters / Reuters
6 сентября 2024 г.

В интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров раскрыл подробности встречи с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, состоявшейся в марте 2022 года на полях дипломатического форума в Анталье. Лавров отметил, что изначально не планировал участвовать в этом мероприятии, но на встрече настаивал тогдашний министр иностранных дел Турции.

«Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра. Учитывая, что мы никогда от диалога не уходили, я просто переспросил, насколько все это серьезно. Чавушоглу ответил, что это очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть что передать», — рассказал глава российского МИД.

Однако, по словам Лаврова, встреча не принесла никаких результатов.

«Ничего, кроме официоза, от Кулебы тогда не прозвучало. Я потом у Чавушоглу поинтересовался, где же это послание, которое он хотел передать. Тот тоже удивился», — отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что основная работа по переговорам велась через делегации в Беларуси и Стамбуле, где российскую сторону представлял Владимир Мединский, а украинскую — Давид Арахамия. Эти переговоры в итоге также не привели к окончательному соглашению.

Напомним, что после встречи в Стамбуле в марте 2022 года стороны достигли некоторых договоренностей, но переговоры были приостановлены в мае.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us