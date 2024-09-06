В интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров раскрыл подробности встречи с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, состоявшейся в марте 2022 года на полях дипломатического форума в Анталье. Лавров отметил, что изначально не планировал участвовать в этом мероприятии, но на встрече настаивал тогдашний министр иностранных дел Турции.

«Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра. Учитывая, что мы никогда от диалога не уходили, я просто переспросил, насколько все это серьезно. Чавушоглу ответил, что это очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть что передать», — рассказал глава российского МИД.

Однако, по словам Лаврова, встреча не принесла никаких результатов.

«Ничего, кроме официоза, от Кулебы тогда не прозвучало. Я потом у Чавушоглу поинтересовался, где же это послание, которое он хотел передать. Тот тоже удивился», — отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что основная работа по переговорам велась через делегации в Беларуси и Стамбуле, где российскую сторону представлял Владимир Мединский, а украинскую — Давид Арахамия. Эти переговоры в итоге также не привели к окончательному соглашению.

Напомним, что после встречи в Стамбуле в марте 2022 года стороны достигли некоторых договоренностей, но переговоры были приостановлены в мае.