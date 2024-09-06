Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина многого добилась за месяц своей военной кампании в Курской области России. Однако, подчеркнул политик, трудно сказать, как ситуация будет развиваться дальше с учетом переброски российских войск к границе.

«Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходим, например, где развернуть свои силы и какой тип ведения войны уместен в этой ситуации», — уточнил Столтенберг.

Российские войска, несмотря на обострение в Курской области, не снялись с позиций на востоке Украины, в области Покровска.

Столтенберг отметил, что Украина имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут поражать военные объекты на территории России.

«Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, у кого все еще есть ограничения, смягчили их, чтобы Украина могла защитить себя», — подчеркнул генсек.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября примет участие в заседании Рамштайнской группы — коалиции стран, поставляющих оружие Украине. Как ожидается, политик попросит об увеличении поставок оружия, в частности ракет большой дальности.

Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне в июле призвал союзников помочь с противовоздушной обороной и снять ограничения, мешающие Киеву использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по России на большие расстояния.

Ранее Столтенберг заявил на конференции, что не видит непосредственной военной угрозы для стран НАТО от того, что альянс предоставит дальнобойное оружие Киеву.

Как отмечает агентство Reuters, в администрации президента Байдена готовы предоставить Украине дальнобойные ракеты JASSM — они могут поражать цели на расстоянии от 330 до 550 км. В зоне поражения окажутся более 30 российских военных аэродромов, которые в настоящее время Россия использует для нанесения ударов по Украине, подчеркивает издание.