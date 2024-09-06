Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 5 ноября создаст комиссию по повышению эффективности работы правительства. На пост ее главы он намерен пригласить миллиардера Илона Маска.

По словам источников агентства Reuters, Трамп уже несколько недель обсуждает идею создания комиссии со своими помощниками. Однако 5 сентября он впервые публично поддержал эту идею.

Также Трамп впервые заявил, что Маск согласился возглавить этот орган. Экс-президент не уточнил, как будет работать такая комиссия, кроме того что она разработает план по устранению «мошенничества и неправомерных платежей» в течение шести месяцев после своего создания.

«Я создам комиссию по повышению эффективности правительства, которой будет поручено провести полную финансовую и функциональную ревизию всего федерального правительства», — отметил Трамп.

Сам Маск в середине августа заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы работать в команде Трампа.

«Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если представится такой шанс», — написал глава Tesla в X. — «Никакой оплаты, никаких должностей, никакого признания не требуется».

Выступая в Экономическом клубе 5 сентября, бывший президент также пообещал снизить ставки корпоративного налога для компаний, производящих продукцию внутри страны, создать «зоны с низкими налогами» на федеральных землях, где строительным компаниям будет предложено строить новые дома, и учредить фонд национального благосостояния.

Ранее политики уже призывали к созданию отдельных комиссий по эффективности. Президент-республиканец Рональд Рейган в период своего правления в 1981–1989 годах учредил аналогичный орган для аудита работы правительства.

Предложение Трампа вызвало упреки со стороны Эверетта Келли, президента Американской федерации государственных служащих, профсоюза, представляющего около 750 000 федеральных работников. Он обвинил Трампа и Маска в том, что они хотят уничтожить беспартийную гражданскую службу и заменить уволенных работников своими союзниками.