Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации регламента совместной деятельности комиссий Армении и Азербайджана, которые работают над делимитацией границы между странами. Документ, предложенный на заседании в четверг, был принят без обсуждения.

«Закрепление международных правовых основ государственной границы Армении является одной из правовых гарантий безопасности, а также неприкосновенности границ и территориальной целостности», — говорится в тексте обоснования одобрения документа.

Согласно процедуре, после одобрения правительством проект закона направят в Конституционный суд Армении для проверки его соответствия конституции. В случае положительного решения документ будет передан в Национальное собрание для обсуждений.

Демаркация границы между Арменией и Азербайджаном началась в 2022 году, когда обе страны создали комиссии под председательством вице-премьеров. Последняя, восьмая, встреча этих комиссий состоялась 19 апреля 2024 года, в результате которой 23 апреля был установлен первый пограничный столб. 30 августа стороны подписали Положение о совместной деятельности комиссий.