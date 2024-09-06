Израильские военные 6 сентября ушли из Дженина и Тулькарма на оккупированном Западном берегу, оставив после себя масштабные разрушения.

В ходе десятидневной операции в двух северных городах израильские силы убили 36 палестинцев и разрушили основные дороги, лагеря беженцев и объекты инфраструктуры. По данным Минздрава Палестины, в ходе наступления в Дженине, Тулькарме, Тубасе и лагере Аль-Фара израильские силы ранили более 150 человек.

Агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на местных жителей сообщило, что израильские войска покинули Тулькарм и его лагерь беженцев после того, как несколькими часами ранее вышли из Дженина.

Они отметили значительные разрушения инфраструктуры и домов в обоих городах, где расположены крупные лагеря палестинских беженцев.

2 сентября израильская армия вновь вошла в Тулькарм после того, как вышла из него вечером 29 августа после 48-часового военного наступления. За день до этого, 28 августа, израильская армия начала свою самую масштабную военную кампанию на оккупированном Западном берегу за последние два десятилетия.

Жители Дженина в беседе с «‎Анадолу»‎ выразили опасения, что израильские военные вернутся в город и лагерь для проведения дальнейших атак после вывода войск и размещения на окружающих военных блокпостах, как это неоднократно случалось в прошлом.

За десять дней вторжения израильские военные разрушили основные дороги в Дженине, лагере беженцев и инфраструктуру в районе к востоку от города. В результате оказались перерезаны линии водоснабжения, электроснабжения и связи.

Палестинские гражданские силы, согласно предварительным оценкам ущерба, разрушили более 25 км дорог в Дженине и прилегающем лагере беженцев.

В пятницу тысячи людей присоединились к похоронным процессиям в честь жителей Дженина и Тулькарма, погибших во время израильских рейдов. Многие тела были завернуты во флаги Палестины.