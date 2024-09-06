Россия была вынуждена сократить экспорт газа с флагманского арктического проекта «Арктик СПГ 2» из-за американских санкций, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Издание утверждает, что западные санкции отпугивают покупателей российского газа. Согласно данным отслеживания судов и спутниковым снимкам, за последний месяц лишь три судна отгрузили сжиженный природный газ (СПГ) с «Арктик СПГ 2».

При этом все три партии остались в российских или европейских водах и не были доставлены конечному покупателю.

Одно из судов, Everest Energy разгрузилось на плавучей установке для хранения Saam FSU, стоящей на якоре в бухте в Мурманской области на севере России. После оно направилось обратно в сторону «Арктик СПГ 2».

«Это подчеркивает проблемы, с которыми Россия сталкивается при поиске покупателей для своего СПГ, находящегося под санкциями», — говорят аналитики Kpler, которых цитирует FT.

«Арктик СПГ 2» задумывался как знаковый проект президента Владимира Путина: его запланированная полная производственная мощность должна была составлять пятую часть годового объема производства СПГ в России (более 100 млн тонн к 2030 году). Это в три раза превышает объем, который Москва экспортирует сейчас.

Выручка от продажи углеводородов компании «Новатэк» (оператор «Арктик СПГ 2») за три месяца до июня выросла на 15% по сравнению с прошлым годом — это меньше ожиданий, отмечает FT. Такие показатели свидетельствует об умеренном росте объемов поставок.

После начала конфликта в Украине «Новатэк», как и многие другие российские компании, перестал публиковать подробные отчеты, из-за чего трудно оценить, какая часть доходов приходится на «Арктик СПГ 2».

Эксперты по санкциям и СПГ отмечают: из-за санкций США маловероятно, что европейские страны будут импортировать продукцию арктического проекта России. Однако ограничения вряд ли полностью предотвратят попадание российского СПГ в Азию или к другим игрокам, которые не придерживаются американской санкционной политики.

«Поэтому наиболее вероятные покупатели — это те, кто полностью находится за пределами «‎‎коалиции, вводящей санкции против России». Крупнейшие из них — Индия и Китай. Обе страны на государственном уровне продолжают активно выступать против экстерриториальных мер США», — отмечает FT.