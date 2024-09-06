Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис неожиданно создал дипломатические препятствия для усилий ЕС и Вашингтона по предоставлению Украине кредита в размере $50 млрд.

До того как президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки, перспектива президентства Дональда Трампа побудила дипломатов по обе стороны Атлантики отложить разногласия, чтобы завершить оформление кредита к концу года. Однако перспектива победы Харрис несколько снизила актуальность этого стремления.

Хотя официальные лица по-прежнему опасаются, что Трамп в случае победы расторгнет кредитное соглашение с Киевом и сократит помощь, дипломаты склонны считать, что кандидат от Демократической партии вряд ли это сделает, и что у нее действительно есть шанс стать президентом. Это привело к тому, что США и ЕС отложили на второй план разговоры о кредите Украине.

Кроме того, между ЕС и США углубляется раскол по поводу деталей кредита: изначально предполагалось, что он будет погашен за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на европейские источники.

Но теперь не все в ЕС согласны с тем, что необходимо использовать замороженные счета ЦБ РФ.

«Вся идея заключалась в том, чтобы защитить [помощь Украине] от Трампа, но сейчас, с Харрис, ситуация другая», — отмечает издание.

Кредит Украине был согласован на уровне группы правительств G7 в июне, но ЕС и США продолжают расходиться во мнениях по поводу деталей. Подавляющее большинство активов было заморожено после начала российско-украинской войны. Более $250 млрд заморожены в европейских депозитариях.

Вашингтон требует, чтобы ЕС гарантировал, что эти средства останутся замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит послевоенные репарации Украине. Таким образом, США не окажутся на крючке для погашения кредита, если активы будут разморожены.

Но это трудное требование для ЕС, поскольку для его выполнения требуется единогласие, а некоторые европейские страны выступают против.

Переговоры 2 сентября между официальными лицами ЕС и США завершились без соглашения, при этом американская делегация настаивала на бессрочном аресте российских активов, пишет издание. Все это откладывает согласование кредита Киеву.