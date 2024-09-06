Литва опасается нападения со стороны России. Поэтому 5 сентября балтийская страна установила противотанковые заграждения из железобетона, известные как «зубы дракона», на мосту Панемуне. Это пешеходно-автомобильный мост, который соединяет Литву с Россией.

«Сегодня Литва установила блокаду на мосту в Панемуне, соединяющем Литву и Россию, и возле него. Меры защиты включают мины, «‎‎зубы дракона»‎ и ежи»‎, — заявили в Минобороны Литвы. — «Это предупредительный шаг для обеспечения более эффективной защиты».

В апреле Минобороны балтийской республики уже сообщило о планах построить более мощные заграждения на границе с Россией. Министры обороны и внутренних дел страны сообщили, что сотрудничают с соседними республиками — Латвией и Эстонией — для повышения безопасности границ с использованием современного вооружения и укреплений.

Литва развернула вдоль границы два военных лагеря в феврале 2024 года на сумму более €71 млн.

Министры настаивают на том, чтобы пограничники были оснащены более мощным оружием, и уделяют первоочередное внимание укреплению отдельных участков границы.

В июне текущего года Польша и страны Балтии совместно призвали ЕС профинансировать строительство линии обороны на границе с Россией и Беларусью. Страны мотивирует это тем, что стена позволит «защитить ЕС от военных и гибридных угроз со стороны Москвы‎»‎. Гибридной угрозой страны Балтии назвали дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы Беларуси в Польшу.

Лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект по защите блока из 27 стран с населением 450 млн человек также потребует финансовой поддержки всех членов.

По оценкам некоторых дипломатов ЕС, стоимость строительства такой оборонительной линии на земле вдоль 700 км границы ЕС с Россией и Беларусью составит около $2,67 млрд.