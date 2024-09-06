После пандемии Германия столкнулась с кризисом рабочих мест — в стране острая нехватка вакансий. Всему виной устаревшая социальная система страны и просевшая за последние годы экономика.

Уровень безработицы в крупнейшей экономике еврозоны в первом квартале 2024-го вырос до 6% после рекордно низкого уровня в 4,9%, зафиксированного весной 2019 года, согласно данным Федерального агентства по труду. Хотя этот показатель все еще ниже среднего по еврозоне, экономисты считают, что состояние рынка труда ФРГ хуже, чем предполагают заголовки новостей.

Эксперты предупреждают, что цифры маскируют сокращение высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых производственных рабочих мест, и проблемы будут усугубляться. Причина — промышленные гиганты пытаются справиться с высокими ценами на энергоносители, вялым экспортом и технологическими изменениями.

Хотя в Германии по-прежнему довольно много низкооплачиваемых рабочих мест, жизненно важная автомобильная промышленность страны на €564 млрд пытается выжить в условиях перехода на электромобили. Последние не требуют такого сложного проектирования или рабочей силы, как автомобили, работающие на бензине.

Многие компании переносят производство в развивающиеся страны и закрывают исторические немецкие предприятия: так, например, собирается поступить крупнейший автомобильный концерн ФРГ Volkswagen. Компания объявила о закрытии двух заводов в Саксонии — такого не было за всю 87-летнюю историю компании.

2 сентября исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюм объявил о планах отказаться от обещания компании не сокращать рабочие места до 2029 года.

Занятость в автомобильном секторе ФРГ достигла пика в 2018 году и упала на 6,5% до 780 000 рабочих в прошлом году. Вероятно, она упадет еще больше, поскольку конкуренция со стороны иностранных брендов электромобилей бросает вызов VW, Mercedes-Benz и BMW.

Отечественная сеть поставщиков автопроизводителей также сильно пострадала. Опрос 50 из них, проведенный консалтинговой компанией Horváth в августе, показал, что 60% планируют сократить свою немецкую рабочую силу в течение следующих пяти лет.