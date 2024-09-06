5 сентября глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын совершил официальный визит в Триполи, столицу Ливии. В ходе визита он провел ряд встреч на высоком уровне с ливийскими официальными лицами.

Калын встретился с премьер-министром Правительства национального единства Абдулхамидом Дбейбой, заместителями председателя Президентского совета Абдуллой Лафи и Мусой Кони, а также с представителями Высшего государственного совета, министрами и руководителями служб безопасности и разведки.

По информации из источников в службах безопасности, на встречах обсуждались текущие политические и военные события в регионе. Турецкая сторона подтвердила свою приверженность стабильности и единству Ливии. Стороны выразили стремление к преодолению разногласий в Ливии путем национального примирения и поддержания мирной обстановки.

На отдельной встрече Калына с премьер-министром Дбейбой были рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Ливией, вопросы общих интересов и текущая ситуация в секторе Газа.

Особое внимание было уделено необходимости усиления сотрудничества в политической и военной сферах, а также важности совместных действий для поддержания региональной стабильности и защиты гражданского населения на Ближнем Востоке.