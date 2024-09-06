США, Евросоюз и Великобритания сообщили, что готовятся подписать первый в мире юридически обязывающий международный договор об искусственном интеллекте (ИИ). Он будет открыт для подписания любыми странами, отметили в Минюсте Британии, но пока существует лишь в виде общих рекомендаций.

Конвенция об искусственном интеллекте, которая разрабатывалась в течение нескольких лет и была принята в мае после обсуждений между 57 странами, направлена на устранение рисков, которые может представлять ИИ, уточнили в ведомстве.

«Эта конвенция станет важным шагом для обеспечения того, чтобы эти новые технологии можно было использовать без ущерба для наших самых давних ценностей, таких как права человека и верховенство закона», — заявила министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд.

Конвенция об ИИ в основном сосредоточена на защите прав людей, затронутых системами искусственного интеллекта, в частности, права на анонимность, свободу слова, а также на тайну переписки и права на частную собственность.

Документ идет отдельно от Закона ЕС об искусственном интеллекте, который вступил в силу в прошлом месяце. Аналогичный закон предусматривает комплексные правила разработки, развертывания и использования систем искусственного интеллекта на внутреннем рынке ЕС. Новая же конвенция будет принята на международном уровне.

В 2019 году специальный комитет Совета Европы начал изучать возможность разработки рамочной конвенции об ИИ, а в 2022 году был сформирован Комитет по искусственному интеллекту, который разработал и согласовал текст.

Подписавшие стороны могут принять или сохранить законодательные, административные или другие меры для выполнения положений.

Франческа Фануччи, эксперт по правовым вопросам в Европейском центре некоммерческого права, сообщила, что соглашение было «размыто» до широкого набора принципов.

«Формулировка принципов и обязательств в этой конвенции настолько широка и полна оговорок, что вызывает серьезные вопросы относительно их правовой определенности и эффективности обеспечения соблюдения», — отметила эксперт.