Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС отметил, что в условиях войны ограничения на распространение информации и цензуру можно считать оправданными.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же, как и цензура оправдана, что греха таить – мы в состоянии войны», — подчеркнул Песков.

Когда его спросили, следует ли ограничивать деятельность зарубежных СМИ, которые, по мнению корреспондента ТАСС, «врут и не являются свободными, а выполняют политический заказ руководства своих стран», Песков ответил, что любое СМИ в мире выполняет подобные политические заказы. Он также добавил, что ТАСС «выполняет политический заказ российского государства».

Песков также заявил, что когда война завершится, а любая война заканчивается миром, то должно быть обеспечено полное информационное пространство без цензурных ограничений.

На вопрос о том, имеются ли у российских властей конкретные сроки для завершения войны, Песков ответил, что прежде всего необходимо достичь тех целей, которые были поставлены в начале войны.

После нападения России на Украину российские власти избегали термина «война», предпочитая использовать «специальная военная операция». Российские суды приравнивали использование слова «война» к дискредитации армии, что влекло за собой штрафы и даже аресты. Однако позднее само руководство страны стало называть происходящее войной.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин впервые публично назвал действия России в Украине «войной». Отвечая на вопрос журналиста о затяжном характере «специальной военной операции» в Украине, он отметил: «Но наша-то цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну: мы к этому стремимся и будем стремиться».