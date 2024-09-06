Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в четверг признал себя виновным в нарушении федерального налогового законодательства. Байден-младший заявил, что пошел на этот шаг, чтобы избавить свою семью от очередного болезненного судебного процесса. Ранее, несколько месяцев назад, его уже признали виновным по делу, связанному с оружием.

Решение Хантера Байдена признать свою вину было озвучено всего за несколько часов до начала отбора присяжных по делу о неуплате налогов. Согласно обвинению, он не выплатил налоги на сумму как минимум 1,4 млн долларов.

После признания вины Хантеру Байдену может грозить тюремное заключение. В июне он был признан виновным по обвинениям, связанным с владением оружием, и в ходе судебного процесса всплыли неприятные подробности о его борьбе с зависимостью от кокаина. Associated Press сообщает, что в ходе разбирательства по налоговым обвинениям могли быть раскрыты и другие шокирующие детали, в том числе связанные с зарубежными деловыми сделками Байдена-младшего, что республиканцы могли бы использовать для обвинений в адрес всей семьи Байденов.

«Я не хочу причинять своей семье больше боли и подвергать их дальнейшему вмешательству в их частную жизнь. После всего, через что они прошли из-за меня, я могу избавить их от этого», — заявил Хантер Байден, объясняя свое решение признать вину.

Хантер Байден кратко отвечал «виновен» на каждый из девяти пунктов обвинения, зачитанных судьей. Максимальное наказание по этим пунктам — до 17 лет тюрьмы, но федеральные рекомендации допускают, что реальный срок может быть значительно меньше. Ему также грозят штрафы в размере до 1,35 млн долларов.

Приговор Хантеру Байдену будет оглашен 16 декабря. Судью Марка Скарси, который ведет это дело, назначил на должность бывший президент Дональд Трамп.