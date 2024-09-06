ПОЛИТИКА
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В Узбекистане прошли учения спецслужб СНГ «Восток-Антитеррор – 2024»
На полигоне Ташкентской области состоялись совместные учения «Восток-Антитеррор – 2024», организованные Службой госбезопасности Узбекистана и Антитеррористическим центром СНГ. В ходе маневров отрабатывались освобождение заложников и нейтрализация террористов с помощью военной техники, авиации и дронов. Это уже 20-е по счету учения, в которых принимают участие военные и силовики Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. #узбекистан #учения #востокантитеррор2024 #спецслужбы #снг #ташкент #военнаятехника #авиация #дроны
бвиь / Others
6 сентября 2024 г.
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