В Узбекистане прошли учения спецслужб СНГ «Восток-Антитеррор – 2024»

На полигоне Ташкентской области состоялись совместные учения «Восток-Антитеррор – 2024», организованные Службой госбезопасности Узбекистана и Антитеррористическим центром СНГ. В ходе маневров отрабатывались освобождение заложников и нейтрализация террористов с помощью военной техники, авиации и дронов. Это уже 20-е по счету учения, в которых принимают участие военные и силовики Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. #узбекистан #учения #востокантитеррор2024 #спецслужбы #снг #ташкент #военнаятехника #авиация #дроны