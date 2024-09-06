ПОЛИТИКА
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Детей мигрантов лишат школы?
Дмитрий Медведев предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, а детей других приезжих заставлять учить русский язык, иначе не пускать их в школы
Детей мигрантов лишат школы?
Фото: Reuters / Reuters
6 сентября 2024 г.

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев в интервью ТАСС предложил ограничить возможность сезонных трудовых мигрантов привозить свои семьи в Россию. Он также заявил, что дети мигрантов, уже находящихся в стране, должны учить русский язык, иначе их не следует допускать в российские школы.

«Что, на мой взгляд, нужно сделать, я сторонник этого, применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам. Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу – ну, какого черта он тащит с собой свою семью?» — заявил Медведев.

Медведев также отметил, что, по его мнению, необходимо обязать детей мигрантов учить русский язык, но при этом школы должны делать это постепенно и с уважением.

«Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать», — считает Медведев.

Также 6 сентября председатель комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать обучение детей мигрантов в детсадах, школах и техникумах платным. Он считает, что бесплатное обучение иностранных детей за счет российского бюджета снижает качество образовательной и воспитательной работы в российских школах.

«Предлагаем завершать эту «эпопею благотворительности», когда иностранные дети обучаются за счет российского бюджета, за счет наших налогоплательщиков. Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста, если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе», — заявил Нилов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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