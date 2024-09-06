Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания контактной группы «Рамштайн» подвел итоги первого месяца военной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России, начавшейся 6 августа.

«Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области России. Это приграничье, с которого Путин готовился распространить войну на украинскую территорию. Он готовился начать новое наступление против нашего города Сумы. Мы перевернули игру и вытесняем войну на территорию России благодаря нашему контрнаступлению», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, на данный момент ВСУ контролируют 1300 квадратных километров территории Курской области, включая более 100 населенных пунктов. «Значительная часть этой территории была просто брошена российским войсками. Они просто убежали, когда увидели приближение наших войск», — утверждает Зеленский.

За первый месяц операции, по данным украинской стороны, российские войска потеряли около 6 тыс. солдат убитыми и ранеными.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа сообщил о 594 пленных российских солдатах с начала операции. Также ранее президент Зеленский подчеркнул, что целью операции является создание буферной зоны для предотвращения российских военных действий против Украины.

Накануне Зеленский сообщил, что в ответ на неожиданное наступление ВСУ Россия перебросила в Курскую область 60 тыс. своих военных. 5 сентября Владимир Путин заявил о «священном долге» российских солдат отвоевать контролируемую украинскими военными территорию Курской области.

* Министерство обороны России традиционно не комментирует потери российской стороны, а заявления противоборствующих сторон требуют дополнительной проверки.