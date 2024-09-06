Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в четверг заявил, что российскому президенту Владимиру Путину следует воздержаться от комментариев по поводу предстоящих выборов в США. Его заявление последовало после того, как Путин отметил, что Москва хотела бы, чтобы на президентских выборах в ноябре победила кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

«Господину Путину следует прекратить говорить о наших выборах, и точка. Он не должен оказывать никому никакого предпочтения так или иначе», — подчеркнул Кирби.

Его заявление было сделано на фоне обвинений, предъявленных Министерством юстиции США двум руководителям российских СМИ. Им вменяется участие в предполагаемой незаконной схеме по влиянию на ноябрьские выборы с использованием пророссийской пропаганды.

4 сентября США ввели санкции против главного редактора российской медиасети RT и еще девяти человек в связи с их «попытками вмешательства в президентские выборы 2024 года». В числе обвиняемых — Константин Калашников и Елена Афанасьева, сотрудники RT, которым инкриминируются сговор с целью отмывания денег и нарушения закона об иностранных агентах.

Министерство финансов США также заявило, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие связанные с RT лица «пытались тайно вербовать влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы распространять прокремлевские нарративы». Их целью якобы было убедить американцев в том, что Соединенные Штаты должны прекратить поддержку Украины.