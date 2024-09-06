ПОЛИТИКА
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Amnesty International: Великобритания опасается быть втянутой в совершение преступлений в Газе
Решение правительства Великобритании о приостановке поставок Израилю некоторых видов вооружения означает, что Лондон фактически признал, что в Газе совершаются серьезные нарушения международного права. Об этом заявил Оливер Спрэг, эксперт по вооружениям Amnesty International. В понедельник правительство Великобритании объявило о приостановке действия 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль после проведения проверки. #amnestyinternational #великобритания #газа #нарушенияправа #израиль #оружие #поставки #правительство #палестина
ьиить / Others
6 сентября 2024 г.
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