Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обратился к западным союзникам с призывом не обращать внимания на «красные линии», установленные Москвой, и предоставить Киеву возможность использовать оружие дальнего действия для ударов по территории России. Этот призыв прозвучал на фоне обещания Вашингтона выделить Украине еще 250 млн долларов на закупку вооружений.

Впервые Зеленский лично участвует в очередной встрече союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Он подчеркнул, что удары по российской территории должны стать элементом давления на Москву, который побудит ее прекратить военные действия.

«Нам необходимо иметь этот потенциал дальнего действия не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России. Чтобы у России была мотивация стремиться к миру», — пояснил Зеленский.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил операцию украинских войск в Курской области как пример попыток перехватить инициативу на фронте.

«Сегодня армия агрессора защищается на собственной территории», — добавил Остин.

Остин также сообщил, что Россия перегруппировывает свои войска в Курской области, продолжая при этом массированные обстрелы украинских городов и удары по гражданскому населению.

По данным Пентагона, потери российских войск на данный момент составляют более 350 000 убитых и раненых. Остин добавил, что украинские силы вывели из строя 32 российских военных корабля.

Зеленский отметил, что во время операции в Курской области потери российской стороны убитыми и раненными составили около 6 000 человек.

«Сегодня мы контролируем свыше 1300 квадратных км в Курской области, включая 100 населенных пунктов», — сказал Зеленский. Он добавил, что значительная часть этой территории была оставлена российскими войсками.